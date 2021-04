Thuiswerkers kunnen gratis een elektrische fiets uitproberen

Groningen Bereikbaar stelt een week lang gratis een elektrische fiets beschikbaar voor mensen die thuiswerken of in hun vrije tijd de fiets willen gebruiken. De e-bikes zijn bij verschillende fietsenwinkels in de provincie te reserveren. Eerder had Groningen Bereikbaar al een probeeractie voor forenzen; nu worden de fietsen breder beschikbaar gesteld. Met de actie wil Groningen Bereikbaar Groningers stimuleren om vaker de fiets te pakken in plaats van de auto.

Thuiswerken en vrije tijd

Thuiswerkers zitten vaak langer achter elkaar voor een beeldscherm. Door tussendoor even op de fiets te stappen, blijven werknemers in beweging en maken ze even hun hoofd leeg. Een elektrische fiets gaat sneller dan een gewone fiets en zorgt ervoor dat je afstanden kunt afleggen. Elektrische fietsen zijn ook te reserveren door mensen die er in hun vrije tijd op uit willen.

Forenzen

De actie was oorspronkelijk ontwikkeld om forenzen die normaal gesproken met de auto naar het werk reizen, te stimuleren eens de fiets te pakken. Nu we door het coronavirus massaal thuiswerken, heeft Groningen Bereikbaar de actie aangepast. Verder blijven de fietsen nog beschikbaar voor werknemers die nog steeds naar hun werk reizen.

Meer informatie

Meer informatie over de actie en de deelnemende fietsenwinkels is te vinden op de actiepagina.



Foto: Provincie Groningen