Tien genomineerden voor twintigste Provinciale Vrijwilligersprijs

Tien vrijwilligersorganisaties zijn dit jaar genomineerd voor de Provinciale Vrijwilligersprijs. Er zijn nominaties in vijf categorieën. Nieuw dit jaar is de categorie cultuur. Die werd toegevoegd op verzoek van Provinciale Staten. Volgens de provincie kan de cultuursector wel een steuntje in de rug gebruiken tijdens de coronacrisis. De Provinciale Vrijwilligersprijs wordt dit jaar voor de twintigste keer uitgereikt.

Genomineerden

In de categorie ‘Jeugd’ zijn genomineerd ‘t Speulparadies uit Beerta en Scouting Vinchem uit Winsum. In de categorie ‘Zorg’ Vrijwilligersnetwerk Wagenborgen uit Wagenborgen en Hospice Veen en Wolden uit Stadskanaal. Zwembad De Kolck uit Meeden en Soos Olderloug uit Slochteren zijn genomineerd in de categorie ‘Leefbaarheid’. In de categorie ‘Sport’ maken KOMunity uit Hoogezand en Voltige Vereniging de Eemsrakkers uit Holwierde kans op een prijs. In de nieuwe categorie ‘Cultuur’ zijn Stichting Graspop uit Baflo en Stichting Nienoord Spoorwegen uit Leek genomineerd.

Stemmen

Inwoners van onze provincie kunnen de jury helpen door te stemmen op de genomineerden van 19 tot en met 31 oktober. Dat kan via onze de website. Hier is meer informatie over de genomineerden te vinden.

Cheque

De winnaars krijgen een cheque van € 3.000. Gedeputeerde Tjeerd van Dekken reikt de prijzen uit op maandag 7 december tijdens de Nationale Vrijwilligersdag. In verband met het coronavirus is nu nog niet duidelijk hoe en waar die uitreiking precies plaats zal vinden.

Foto: Provincie Groningen