Tijdelijke wijziging omleidingsroute N362

PROVINCIE – Voor de stremming van de provinciale weg N362 tussen Scheemda en Weiwerd geldt van vrijdag 1 juli 19.00 uur tot maandag 4 juli 06.00 uur tijdelijk een gewijzigde omleidingsroute. Er wordt dan aan een deel van de huidige omleidingsroute gewerkt, op de N33 tussen Assen en Noordbroek. De tijdelijke omleidingsroute gaat over de provinciale weg N387 via Hoogezand, Schildwolde en Siddeburen. Automobilisten moeten rekening houden met extra reistijd en worden opgeroepen hun navigatie uit te zetten en de borden langs de weg te volgen.

Werkzaamheden N362

Vanaf maandag 4 juli 06.00 uur is de reguliere omleidingsroute voor de N362 weer van kracht. Doorgaand verkeer wordt dan weer omgeleid via de A7, N33 en N362 bij Amsweer en Weiwerd. De werkzaamheden aan de provinciale weg tussen Scheemda en Weiwerd duren nog tot en met 29 juli.

Weekendstremming N33

De N33 tussen Assen en Siddeburen is het eerste weekend van juli in beide richtingen afgesloten vanwege onderhoudswerkzaamheden. Rijkswaterstaat laat het asfalt repareren, bermen maaien, geleiderails vervangen en verkeersborden, putten en goten schoonmaken. De N33 is een autoweg zonder vluchtstrook. Alle rijstroken worden afgesloten om de veiligheid van de weggebruiker en de wegwerker niet in gevaar te brengen.

