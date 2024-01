‘Toeristen slaan steil achterover van de weidsheid van dit gebied’

Eigenlijk hadden ze hun oog laten vallen op een historische boerderij in Delfzijl maar uiteindelijk kwamen ze een paar kilometer verderop terecht in Nieuwolda. Ronny en Karin Sauselé wonen sinds 2010 in Villa Hoogheem. In 2019 kochten ze ook de bijbehorende boerderij aan de overkant. In dit driehonderd jaar oude monument verhuren ze twee appartementen voor toeristen, zogeheten ‘erfgoedlogies’. Met subsidie van onder meer de provincie Groningen konden ze het monument restaureren en geschikt maken voor verhuur. Eind vorig jaar kregen ze voor dit project de Pieter van Vollenhovenprijs voor de herbestemming van een monument.

Het dak eraf

„We zaten al een paar jaar te azen op de boerderij”, vertelt Karin. „Samen met een restauratiearchitect hadden we een restauratieplan gemaakt en net toen we dachten dat het allemaal niet meer ging lukken, kwam alles bij elkaar. In 2019 hebben we de boerderij gekocht en kregen we de subsidie van de provincie en de Europese Unie rond. Kort daarna begonnen we met de restauratie en ging letterlijk het dak eraf.” „24000 dakpannen moesten erop”, vult Ronny aan. „Een groot deel van de oude pannen konden we nog gebruiken. 4000 dakpannen kwamen van oude boerderijen uit de omgeving.”

Geen voorhuis

Op de gevel van het gebouw staat het jaartal 1771 maar deskundigen gaan ervan uit dat de boerderij al rond 1704 gebouwd werd. De polder waarin de boerderij staat werd al veel eerder drooggelegd en het lijkt logisch dat de boerderij ook van rond die tijd is. Hoogheem is een boerderij van het oudste Oldambtster type waarbij het voorhuis binnen het pand ligt. Villa Hoogheem is in 1881 ernaast gebouwd als nieuw voorhuis.

Stropak door het plafond

„Toen we voor het eerst in de boerderij kwamen, viel het ons op hoe goed de authentieke elementen nog waren”, vertelt Karin. „De gebinten zagen er nog heel goed uit. Ook de muren waren nog in redelijke staat.” De oude opkamer was er slechter aan toe: die werd als opslag gebruikt en daar was in het verleden een stropak door het plafond gevallen. Ronny en Karin maakten twee appartementen in de boerderij: een in het oude woongedeelte en een werd nieuw aangelegd in het pand. Hiervoor moesten nieuwe ramen aangebracht worden om meer daglicht te hebben. Sinds 2021 worden de ruimtes verhuurd. De ene ruimte heeft een historische inrichting met klassieke meubels en drie bedsteden. De andere is moderner ingericht.

Steil achterover

Toeristen weten Hoogheem steeds beter te vinden. De erfgoedboerderij doet het opvallend goed bij Duitsers. Het zijn vooral de rustzoekers die voor het monument vallen. „Bezoekers slaan steil achterover van de rust, de weidsheid en de ruimte van deze omgeving”, merkt Karin. „Je ziet er reeën, hazen en bijzondere vogels. Een vrouw uit Amsterdam werd ‘s nachts wakker en kon niet geloven dat het hier zo stil was. Ze dacht dat ze haar oordopjes nog in had!”

Pieter van Vollenhoven

In 2023 won Hoogheem de Pieter van Vollenhovenprijs voor de geslaagde herbestemming van een monument. Van Vollenhoven was heel erg te spreken over het doorzettingsvermogen en lef van de initiatiefnemers en de manier waarop zij de monumenten een nieuw leven hebben gegeven. Voor Ronny en Karin Sauselé is de prijs de bekroning op de restauratie. „Een hele eer en erkenning voor al het werk dat we hebben gedaan”, vindt Ronny. „Mooi ook dat we de heer Van Vollenhoven persoonlijk konden rondleiden door de boerderij. Hij vindt onze aanpak een goed voorbeeld voor iedereen die een nieuwe bestemming wil vinden voor zijn monumentale boerderij.”

Foto: Provincie Groningen