Traineetraject voor meer diversiteit in top culturele sector van start

Dit najaar start in Groningen een programma om de diversiteit en inclusie in de top van de culturele sector te vergroten. Jonge en ambitieuze Groningers krijgen de kans om een jaar mee te lopen in een bestuur of raad van toezicht van culturele instellingen. Zittende bestuurders en toezichthouders doen mee aan een werksessie om zich in te zetten voor meer inclusief leiderschap. Het project heet ATANA Noord-Nederland en krijgt subsidie van de provincie en gemeente Groningen.

Foto: Fleur Beemer

ATANA Nederland richt zich op het diverser maken van besturen en raden van toezicht, via training, matching en netwerk. Een divers, inclusief en gelijkwaardig team draagt bij om alle perspectieven mee te nemen in de besluitvorming en het toezicht.

Trainees

Het traineeship is bedoeld voor kandidaten die de diversiteit van de stad en regio vertegenwoordigen. De kandidaten hebben nog geen of onvoldoende bestuurlijke ervaring, maar wel de potentie en de kwaliteit om als bestuurder aan de slag te gaan.

Ander perspectief

De instellingen die een leerplek beschikbaar stellen krijgen de kans om te werken aan diversiteit en inclusiviteit. Ze krijgen een ‘verplichte’ trainingssessie over inclusief leiderschap en de verrijking in hun bestuur of raad van toezicht met iemand met een ander perspectief.

Start in het najaar

Het traject start in het najaar en duurt anderhalf jaar. Er is plek voor 14 trainees bij 14 verschillende organisaties in de culturele sector in Groningen. ATANA Noord-Nederland is een initiatief van Initiatief van Glimina Chakor (programmadirecteur) en Pim Luiten (directeur Vrijdag).



Foto: Provincie Groningen