Tunnel Doctor E.H. Ebelsweg bij Haren twee weken dicht voor onderhoud

Van maandag 8 tot en met vrijdag 17 september vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats aan de tunnel bij de provinciale weg N860 (Doctor E.H. Ebelsweg) in Haren. De bovenste lagen van het asfalt in de tunnel worden vervangen en het beton wordt gerepareerd. De Doctor E.H. Ebelsweg is bij de tunnel afgesloten voor al het verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de zuidelijke ringweg.

Stremming en omleidingen

Verkeer vanuit Haren in de richting van Waterhuizen kan het beste de route Hoogezand volgen en daarbij op de A7 afrit 39 (Westerbroek) nemen. Verkeer uit de richting Hoogezand wordt via de Winschoterweg en Europaweg omgeleid via afrit 38 (Groningen-Zuidoost).

Bereikbaarheid Felland, Onnen en Noordlaren

Verkeer vanuit Haren in de richting van Felland, Onnen en Noordlaren wordt omgeleid via de Hertenlaan en Onnerweg in Haren. Voor verkeer uit de richting Waterhuizen zijn Felland, Onnen en Noordlaren gewoon bereikbaar.



Foto: Provincie Groningen