Twee miljoen voor ontwikkeling nieuwe technieken bij medische diagnoses

Open Diagnostics krijgt een subsidie van € 2.1 miljoen voor een netwerk om nieuwe technieken te ontwikkelen voor het stellen van een medische diagnose. Via het Open Diagnostics Ecosysteem zetten bedrijven, kennisinstellingen , zorgpartners en ontwikkelingsfaciliteiten hun kennis en ervaring hiervoor in. Op 21 april reikten gedeputeerde IJzebrand Rijzebol en Monique Koolman van de Gemeente Groningen een cheque uit aan directeur Ton Vries van Open Diagnostics.

Diagnose stellen

Open Diagnostics is een initiatief van de LIFE Cooperative en heeft als doel om Noord-Nederland een wereldwijde expert te maken in het ontwikkelen van innovatieve middelen om een medsiche diagnose te stellen. Het Open Diagnostics Ecosysteem biedt toegang tot een netwerk van bedrijven, kennisinstellingen, zorgpartners en ontwikkelingsfaciliteiten die hun kennis inzetten om nieuwe technieken te ontwikkelen voor het stellen van een medische diagnose. Diagnostische technieken kunnen een bijdrage leveren om gezond weefsel te identificeren, maar ook om vroegtijdig ziektes te herkennen. Bedrijven of instellingen met een vernieuwend idee voor het ontwikkelen van nieuwe diagnostica kunnen daarvoor bij Open Diagnostics terecht.

Innovatie

De Europese subsidie voor Open Diagnostics wordt mogelijk gemaakt door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en de Gemeente Groningen. De provincie draagt hieraan bij om economische innovaties in onze regio’s te stimuleren. Open Diagnostics Ecosysteem kan werken als drijfveer voor de ontwikkeling van nieuwe innovaties in Noord-Nederland.

LIFE Cooperative

LIFE Cooperative ging in 2015 van start met als ambities life sciences en medische technologie in het noorden duurzamer te maken, de invloed op de omgeving te versterken en de keten in de jaren daarna met twintig tot dertig procent te laten groeien. Het samenwerkingsverband bestaat uit meer dan veertig bedrijven in de sector life sciences en medische technologie, met in totaal 4000 banen. Samen ontwikkelen ze slimme innovaties op het gebied van medische producten en biomaterialen. Met bedrijven, partners en het netwerk van Campus Groningen is de afgelopen jaren hard gewerkt aan het starten van het open innovatieproject rondom middelen die diagnoses stellen. Met de start van het Open Diagnostics Ecosyteem wordt vernieuwend onderzoek, kennisontwikkeling en productie van nieuwe middelen gestimuleerd.

Foto: Provincie Groningen