Twee weken onderhoud aan provinciale weg tussen Nieuwklap en Den Ham

De provinciale weg N983 tussen Nieuwklap en Den Ham gaat twee weken dicht voor onderhoudswerkzaamheden. De werkzaamheden duren van maandag 21 november tot en met zaterdag 3 december. In die periode is de weg afgesloten vanaf de op- en afritten van de Friesestraatweg (Nieuwklap) tot en met Den Ham.

Bermverharding

De bermen van de provinciale weg zijn in slechte staat. Om de bermen te verstevigen brengen we grasbetontegels aan langs het asfalt. In Den Ham laten we enkele reparaties uitvoeren aan het asfalt. De werkzaamheden starten maandag 21 november om 6.00 uur.

Onderhoud tafelbrug Aduard

Vanaf maandag 28 november tot en met zaterdag 3 december laat Rijkswaterstaat onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de tafelbrug in Aduard. Het doel van deze werkzaamheden is om het aantal storingen te verminderen. De brug staat gedurende deze periode open en is daardoor gestremd voor al het (weg)verkeer.

Fietsers

Fietsers kunnen van 21 november tot en met 27 november gebruik blijven maken van het fietspad langs de N983. In de tweede week van de werkzaamheden, van 28 november tot en met 3 december, is het fietspad gestremd bij de tafelbrug.

Omleidingsroute

Het autoverkeer wordt omgeleid via Winsum (N361) en de noordelijke ringweg van Groningen (N370). De omleidingsroute wordt met borden aangegeven. Door de werkzaamheden aan de tafelbrug in Aduard te combineren met het onderhoud aan de N983 proberen we de overlast voor de omgeving te beperken.

Weersafhankelijk

De werkzaamheden aan de provinciale weg en de brug bij Aduard zijn afhankelijk van het weer. Ongunstige weersomstandigheden kunnen invloed hebben op de planning.

Foto: Provincie Groningen