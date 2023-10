Uitnodiging informatiebijeenkomsten Programma Aansluiting Wind op zee – Eemshaven

Nederland verduurzaamt. In 2050 moet Nederland klimaatneutraal zijn. Windenergie op zee speelt hierbij een belangrijke rol.

Aansluiting op land

Windparken op zee moeten worden aangesloten op land om de energie aan woningen en de industrie te leveren. Hiervoor zijn routes met elektriciteitskabels en waterstofleidingen nodig. Het ministerie onderzoekt op dit moment verschillende routes om windparken Ten Noorden van de Wadden, Doordewind en eventuele toekomstige windparken aan te sluiten op de Groningse Eemshaven. Onze gemeente ligt in het gebied waar mogelijk kabels en/of leidingen komen. Daarom nodigt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) u van harte uit voor een informatiebijeenkomst over de aansluiting van windparken op de Groningse Eemshaven.

Update routes – wat wordt er besproken?

Tijdens de informatieavonden krijgt u informatie over de routes. Welke routes worden onderzocht? Hoe gaat een onderzoek? Wat is er nodig om kabels en leidingen aan te leggen? Welke impact heeft dit? Hoe kan ik meepraten? Kom langs op een informatiebijeenkomst bij u in de buurt om een antwoord te krijgen op al deze en andere vragen. Er zijn onder andere mensen aanwezig van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, TenneT en Gasunie.

Waar en hoe laat?

De informatieavonden worden op verschillende plekken en datums gehouden. U hoeft zich niet aan te melden en u kunt zelf bepalen bij welke informatieavond u aansluit. Alle bijeenkomsten starten om 19.30 uur met een korte opening. Daarna kunt u vrij rondlopen over de informatiemarkt tot 21:30 uur.

• 6 november, Hotel Ekamper in Roodeschool

• 7 november, De Nieuwe Wierde in Grijpskerk

• 8 november, Cultureel Centrum Het Kronkelhoes in Kloosterburen

• 13 november, de IJsherberg in Dokkum

• 14 november, WestCord Hotel Noordsee, Ameland

• 21 november, Dorpshuis Ons Centrum in Schiermonnikoog

Foto: Provincie Groningen