UMCG: ‘Versoepel coronamaatregelen juist niet in Noorden’

GRONINGEN – Ondanks het lage aantal coronabesmettingen in het Noorden, moeten we de coronamaatregelen hier juist niet versoepelen.

Dat stelt arts-microbioloog Alex Friedrich van het UMCG. In een interview met Dagblad van het Noorden laat Friedrich weten dat hij het zinvol vindt om per regio te variëren in het versoepelen van de maatregelen. “Dan kan je zien wat er gebeurt en mogelijk nog bijsturen.”

Onverstandig

Echter is het volgens de microbioloog onverstandig om in het Noorden te beginnen. “Juist niet in de regio’s waar het hoog of laag is, dus niet in Brabant of in Groningen. De kans is dan te groot dat je de gewenste effecten van de versoepeling gaat onderschatten of juist overschatten.”

Foto: geralt/Pixabay