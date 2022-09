Uniek Sporthopper laat mensen met beperking kennismaken met sport en bewegen

Mensen met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of chronische beperking kunnen vanaf nu via de Uniek Sporthopper kennismaken met verschillende sport- en beweegactiviteiten. De Uniek Sporthopper is een variant van het reguliere kennismakingsprogramma Sporthopper, waarmee Groningers laagdrempelig en ongedwongen kennis kunnen maken met verschillende sporten en activiteiten. Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk ontving op 7 september in het Beatrixoord in Haren de eerste flyer van de Uniek Sporthopper uit handen van Erik Dodde, handbiker en ambassadeur Uniek Sporten. Op de flyer, die ook wordt verspreid in de deelnemende gemeenten, staat het hele sport- en beweegaanbod vermeld.

Proef in vijf gemeenten

Het gaat om een proef, uitgevoerd door Huis voor de Sport Groningen, met subsidie vanuit het Provinciaal Beweegakkoord ( PDF-bestand, 2 MB). In eerste instantie verschijnen er twee edities: voor de periode herfst/winter 2022 en de periode lente/zomer 2023. De proef vindt plaats in de gemeenten die op dit moment al gebruik maken van de Sporthopper, te weten: Groningen, Het Hogeland, Eemsdelta, Midden-Groningen en Westerkwartier. Alle deelnemende gemeenten hebben een elk een aparte website, waar meer informatie is terug te vinden over het aangepaste sport- en beweegaanbod.

Foto: Provincie Groningen