Vaarverbod in Groningen vanaf dinsdag 9 februari 15.30 uur

De provincie Groningen stelt vanaf dinsdag 9 februari 15.30 uur een vaarverbod in voor alle vaarwegen, met uitzondering van de beroepsvaarwegen. Het vaarverbod is bedoeld om een mooie ijslaag te laten groeien en om schade aan oevers en kades te voorkomen. Het verbod duurt zolang er ijs ligt.

Verbod

Het vaarverbod is ingesteld in overleg met de gemeente Groningen, de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze & Aa’s. Het tijdelijk vaarverbod wil niet zeggen dat het nu al veilig is om het ijs op te gaan. Met een vaarverbod komen de overheden en waterschappen niet alleen schaatsliefhebbers tegemoet. Schepen die het ijs kapot varen kunnen schade aanbrengen aan oevers, kades, steigers en andere boten.

Vaarverbod

De volgende vaarwegen en sluizen zijn vanaf dinsdag 9 februari 15.30 uur gesloten voor de scheepvaart:

Noord-Willemskanaal

Reitdiep Zuid (vanaf de Dorkwerdersluis)

Reitdiep Noord (vanaf Platvoetbrug tot Reitdiepbrug)

Hoofdgeul Zuidlaardermeer

Oldambtmeer

Groeve Noord en Zuidzijde

Jan Brons sluis

Slochtersluis

Beroepsvaarwegen blijven open

De volgende beroepsvaarwegen blijven open, mogelijk met behulp van een ijsbreker:

Winschoterdiep

Rensel

AG Wildervanckkanaal

Aduarderdiep (tot en met de Suikerbrug Hoendiep)

Hoofdvaarwegen

Deze hoofdvaarwegen zijn in beheer van Rijkswaterstaat en blijven open:

Van Starkenborghkanaal

Eemskanaal

Lauwersmeer en sluis Lauwersoog

Het Lauwersmeer en de sluis bij Lauwersoog blijven voorlopig geopend voor de scheepvaart. Op dit moment wordt onderzocht of er nog vertrekkende scheepvaart staat gepland.

Foto: Provincie Groningen