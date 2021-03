Van Dekken krijgt eerste exemplaar van boek over racisme en discriminatie

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken heeft vrijdag 19 maart het eerste exemplaar van ‘Verhalen van nu’ ontvangen uit handen van Sanne Smid, directeur van het Discriminatie Meldpunt Groningen. Het boek met openhartige verhalen van Groningers over racisme en discriminatie, is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG), het Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG) en de provincie.

Stilstaan bij racisme en discriminatie

Het boek is uitgebracht omdat er tegenwoordig extra wordt stilgestaan bij racisme en discriminatie. ‘Verhalen van nu’ is ontstaan vanuit de gedachte dat iedere gemeente in Groningen streeft naar een omgeving waar alle inwoners mee kunnen doen, ongeacht achtergrond, status, geslacht, leeftijd en andere kenmerken en omstandigheden. “Namens de provincie en mijzelf, spreek ik me uit tegen elke vorm van racisme en discriminatie”, benadrukt gedeputeerde Van Dekken. “We zijn een provincie waar iedereen het recht heeft zichzelf te zijn”.

Openbare plekken

‘Verhalen van nu’ is vanaf april 2021 overal in de provincie Groningen te vinden. Het boek ligt op openbare plaatsen zoals in gemeentehuizen, bibliotheken en dorps- en buurthuizen, zodat de verhalen overal en door iedereen te lezen zijn. Vanaf half april zal het boek ook digitaal beschikbaar worden gesteld via de website van het DMG.

Foto: Provincie Groningen