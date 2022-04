Van jong tot oud op de fiets

Van jong tot oud, de provincie wil zo veel mogelijk Groningers stimuleren op de fiets te stappen en dat veilig te doen. Deze week gingen twee campagnes van start om het fietsen in Groningen te promoten. Met het Fietstival worden mbo-studenten aangemoedigd om de fiets te pakken in plaats van de scooter of de bus. Doortrappen Groningen is bedoeld voor ouderen om veilig te blijven fietsen.

Het Fietstival

Veel studenten pakken voor kleine reisafstanden de bus, de scooter of de auto. De fiets is een gezond en duurzaam reisalternatief. Daarom startte deze week het Fietstival, een rondreizend festival met verschillende fietsactiviteiten en muziek. Met het festival willen de Groningse mbo-instellingen, Groningen Bereikbaar en de provincie Groningen mbo-studenten aanmoedigen vaker de fiets te pakken. Het Fietstival gaat tot woensdag 20 april langs bij verschillende mbo-locaties in de stad Groningen. Mbo’ers kunnen een smoothie bij elkaar fietsen, hun fiets laten wassen of repareren, of relaxen onder het genot van livemuziek. Op www.fietstival050.nl is alle informatie te vinden over de locaties, tijden en activiteiten.

Doortrappen Groningen

Door vaker te fietsen voelen mensen zich gezonder en blijven ze langer mobiel en zelfredzaam. Uit cijfers blijkt dat er steeds meer ongelukken met oudere fietsen gebeuren. Met de campagne Doortrappen Groningen worden ouderen gemotiveerd hen om zelf maatregelen te nemen om veel en veilig te blijven fietsen. In de campagne werkt de provincie samen met Verkeerswijzer Groningen. Zestigplussers krijgen tips over veilig fietsen, ze kunnen een proefrit maken op een driewielfiets, meedoen met fietslessen of een mooie route fietsen door Groningen. De activiteiten worden lokaal aangeboden in samenwerking met de Groningse gemeenten. Aanmelden voor de activiteiten kan op www.doortrappengroningen.nl.

Foto: Provincie Groningen