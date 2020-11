Vanaf 1 december hubfietsen te leen bij P+R Hoogkerk

Per 1 december staan er op P+R Hoogkerk 24 elektrische ‘hubfietsen’. Reizigers kunnen hier tegen betaling gebruikmaken van een elektrische deelfiets en die aan het eind van de reis weer terugzetten op de plek waar ze hem vandaan hebben gehaald. Forensen en bezoekers van de stad Groningen die niet met de bus of de auto de stad in willen kunnen zo vanaf de hub verder reizen. De fietsen zijn ook in de vrije tijd te gebruiken.

Reserveren via app

De hubfietsen staan in een afgesloten fietsenstalling op de P+R. Hier worden de gestalde fietsen automatisch opgeladen. Reizigers kunnen via de app Deelfiets Nederland een fiets reserveren en ontgrendelen. Een fiets lenen kost twee euro per uur en maximaal 12 euro voor een hele dag.

Minder auto’s in de stad

De P+R Hoogkerk is een van de ruim vijftig ‘hubs’ in Groningen en Drenthe. Een hub is een plek waar reizigers kunnen overstappen van het ene naar het andere vervoermiddel. Op de hub zijn voorzieningen aanwezig, die het wachten aangenamer maken. Hubfietsen dragen eraan bij dat er tijdens de spits minder auto’s in de stad rijden. De provincies Groningen en Drenthe werken hierin samen met de Gemeente Groningen en Groningen Bereikbaar. Groningen Bereikbaar benadert werkgevers in en rond de stad om de deelfietsen onder de aandacht te brengen. Als de fietsen een succes zijn, willen de provincies Groningen en Drenthe de hubfietsen op meer hubs in de provincies aanbieden.

Foto: Provincie Groningen