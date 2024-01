Vanaf 1 februari 2024 bussen in plaats van treinen tussen Bad Nieuweschans en Weener

Stopbus Bad Nieuweschans – Weener – Leer

De Duitse vervoerder Weser Ems rijdt met een stopbus (reguliere buslijn 620) tussen Bad Nieuweschans, Weener en Leer. De bustijden sluiten aan op de treindienstregeling in Bad Nieuweschans. Zo hoeven reizigers één keer hoeven over te stappen van de trein op de bus om richting Weener of Leer te reizen. De dienstregeling is te vinden via https://www.dbregiobus-nord.de. De snelbus Groningen – Leer (lijn 401) blijft rijden volgens de reguliere dienstregeling.

Haltes stopbus

Buslijn 620 stopt bij bushaltes bij de stations:

Bad Nieuweschans: bushalte aan de Stationsstraat

Weener: bushalte aan de Wiesenstraße

Leer: bushalte Steig 8

Gewijzigde dienstregeling tussen Winschoten – Bad Nieuweschans

Arriva wijzigt de dienstregeling van treinen tussen Winschoten en Bad Nieuweschans van 1 februari tot en met 14 december. De trein stopt in deze periode twee keer per uur in Bad Nieuweschans. Hierdoor is er een goede aansluiting op de stopbus naar Leer.

Reistijd en tickets

Reizigers met de stopbus tussen Bad Nieuweschans, Weener en Leer moeten rekening houden met een langere reistijd van ongeveer 20 minuten. Meer informatie is te vinden via de website van Arriva. In de reisplanner van Arriva zijn de laatste wijzigingen opgenomen.

Friesenbrücke

In december 2015 raakte de Friesenbrücke zwaar beschadigd door een aanvaring van een vrachtschip. Tussen Weener en Leer rijden daarom al langer geen treinen.

Foto: Provincie Groningen