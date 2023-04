Vanaf 1 mei onderhoud aan bruggen Scheemda en Sappemeer

De Eexterbrug in Scheemda en de Slochterbrug in Sappemeer krijgen vanaf 1 mei een grote opknapbeurt. Beide bruggen over het Winschoterdiep zijn tijdens het onderhoud gestremd voor al het gemotoriseerde verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen de brug wel blijven gebruiken. Voor de scheepvaart worden de bruggen eenmaal per uur bediend. De werkzaamheden duren tot uiterlijk 9 juni.

Schoonmaak, verflaag en reparaties

De Eexterbrug en Slochterbrug worden grondig schoongemaakt en krijgen een nieuwe verflaag. Het asfalt van de bruggen wordt gerepareerd en het beton wordt gerepareerd. Na de werkzaamheden zijn de bruggen voor de komende

jaren vrij van onderhoud en blijven ze ook in de toekomst veilig voor gebruik.

Omleiding Scheemda

De zuidkant van de Eexterbrug blijft tijdens de werkzaamheden goed bereikbaar. Verkeer vanaf de snelweg A7 kan omrijden via afrit 45 (Scheemda) of 46 (Heiligerlee), Haven Zuidzijde en de Graaf Adolfbrug. Verkeer uit de richting Winschoten en Heiligerlee kan omrijden via de Kloosterbrug, de Haven Zuidzijde en de Graaf Adolfbrug. Buslijnen 17, 119 en 617 rijden een aangepaste route. De meest actuele reisinformatie is beschikbaar op de website van Qbuzz.

Omleiding Sappemeer

Verkeer in Sappemeer kan tijdens de stremming van de Slochterbrug omrijden via de Noordbroeksterbrug in Sappemeer.

Foto: Provincie Groningen