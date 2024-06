Vanaf 10 juni groot onderhoud aan provinciale weg tussen Bourtange en Vlagtwedde

Het werk wordt verdeeld in vier fasen. De aannemer begint bij de Duitse grens en werkt in westelijke richting naar Vlagtwedde. Tot de zomervakantie wordt de provinciale weg tot aan het kruispunt Vlagtwedderstraat – Bakovensweg in Bourtange opnieuw geasfalteerd.

Omleiding

Doorgaand verkeer vanuit Duitsland richting Bourtange wordt omgeleid via de A31 en de provinciale wegen richting Blijham (N969) en Vlagtwedde (N368). Doorgaand verkeer vanuit Vlagtwedde richting Duitsland kan omrijden via de N368, N969 en de A31. Fietsers kunnen de normale route blijven gebruiken tijdens de werkzaamheden. Bij de werkzaamheden worden fietsers lokaal omgeleid. Vesting Bourtange blijft altijd bereikbaar. De omleidingsroutes naar de vesting staan met borden aangegeven.

Werkzaamheden na de zomer verder

In de zomervakantie, van 20 juli tot en met 1 september, ligt het werk stil. Vanaf 2 september worden de werkzaamheden hervat. De werkzaamheden duren tot begin november.

Fase 2: Vanaf kruising Vlagtwedderstraat – Bakovensweg tot aan kruising S.W. de Clercqweg

Fase 3: Vanaf kruising S.W. de Clercqweg tot en met brug Ruiten-Aa-Kanaal

Fase 4: Vanaf brug Ruiten-Aa-Kanaal tot de bebouwde kom van Vlagtwedde

Meer aanpassingen

Naast het asfaltonderhoud laat de provincie meer aanpassingen doen aan de N365. Zo verdwijnen er twee bushaltes en worden enkele andere haltes aangepast of verplaatst. De maximumsnelheid gaat omlaag naar 60 km/u en de fietsoversteek bij het Ruiten-Aa-Kanaal wordt aangepast. Ook moeten er een aantal bomen worden verwijderd, omdat de boomwortels schade aan de constructie van de weg veroorzaken, of omdat er bomen staan op een locatie waar een bushalte komt.

Foto: Provincie Groningen