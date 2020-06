Vanaf 15 juni werkzaamheden in Hoogezand

HOOGEZAND – De provinciale weg N386 bij Hoogezand/Kolham en de kruising bij de Rengersbrug zijn vanaf 15 juni drie weken dicht voor al het verkeer.

Beide afritten van de A7 (afrit 40) zijn afgesloten van 22 juni tot en met 29 juni. Een gedeelte van de N386, na de kruising met de A.B. Nobellaan tot de Rengersbrug, is gestremd van maandag 15 juni tot uiterlijk vrijdag 3 juli. Het wegdek wordt opnieuw geasfalteerd.

Kruising Rengersbrug

De kruising bij de Rengersbrug (Rijksweg West – Woldweg – A.G.H. Fokkerlaan) is drie weken dicht voor groot onderhoud. De stremming geldt voor al het verkeer. Ook voor voetgangers en fietsers. Bij de kruising wordt gewerkt aan een betere doorstroming van het verkeer.

De bocht vanaf de Rengersbrug richting Hoogezand wordt verbreed. Zo ontstaat een betere doorstroming voor vrachtwagens.

De bestaande masten voor verkeerslichten worden vervangen door één nieuw portaal. Er worden camera’s geplaatst om het verkeer te monitoren. De camerabeelden worden niet opgeslagen.

Het asfalt en de middenberm worden vernieuwd. De belijning wordt aangepast. Zo is op het wegdek duidelijker zichtbaar dat het verboden is om vanaf de A7 linksaf te slaan richting Hoogezand.

Afritten A7

De afritten bij de A7 (afrit 40, Foxhol en Kolham) zijn vanaf maandag 22 juni tot en met maandag 29 juni afgesloten. Ook het aangrenzende deel van de N386 – van de Rengerslaan tot en met de A.B. Nobellaan – is deze week gestremd voor al het verkeer.

Informatiebord

Vlak voor de zuidelijke afrit van de A7 komt een nieuw informatiebord. Als de Rengersbrug geopend is, staat dat op het bord aangegeven. Na dit informatiebord kan de bestuurder straks kiezen om via de Rengersbrug, of via één van de andere bruggen, verder te rijden. Voor dit informatiebord is een nieuwe kabel nodig, die wordt aangelegd vanaf de Rengersbrug. Als het werk volgens planning verloopt, zijn er in de week van 29 juni afrondende werkzaamheden, zoals het afwerken en inzaaien van de bermen.

Overlast beperken

Om de overlast voor zowel de omgeving als de weggebruikers zoveel mogelijk te beperken, worden de werkzaamheden in de omgeving van de Rengersbrug in één aaneengesloten periode uitgevoerd.

Omleidingen

Verkeer vanuit Groningen naar Hoogezand kan omrijden via afrit 41 op de A7.

Verkeer vanuit Groningen richting Kropswolde kan omrijden via Waterhuizen/Energieweg Westerbroek.

Verkeer vanuit Kropswolde/Zuidlaren richting Groningen kan omrijden via Energieweg Westerbroek richting Waterhuizen.

Foto: Provincie Groningen