Vanaf 24 april twee maanden groot onderhoud N374 Stadskanaal

Vanaf maandag 24 april tot en met 18 juni laat de provincie groot onderhoud uitvoeren aan de Nautilusweg (N374) in Stadskanaal. De provinciale weg krijgt een nieuwe asfaltlaag tussen de afrit van de A.G. Wildervanckweg (N366) en de rotonde bij Nieuw-Buinen. Ook de Buinerbrug in Stadskanaal krijgt een opknapbeurt.

Drie fasen

De provinciale weg N374 wordt in drie fasen afgesloten.

Fase 1 (24 april – 10 mei): vanaf de aansluiting A.G. Wildervanckweg (N366) tot de rotonde Atlantislaan/Steenhouwer (de rotonde bij de Atlantislaan is in deze fase open)

Fase 2 (10 mei – 31 mei): vanaf de rotonde Atlantislaan/Steenhouwer tot de rotonde bij het kanaal en de Buinerbrug

Fase 3 (31 mei – 18 juni): vanaf de Buinerbrug tot de rotonde Dwarsdiep

Fietsers en voetgangers

Fietsers en voetgangers kunnen gebruik blijven maken van de naastgelegen fiets- en voetpaden. Ook de Buinerbrug blijft voor hen toegankelijk. Fietsers en voetgangers moeten rekening houden met enige hinder en oponthoud. De fietspaden die de provinciale weg oversteken zijn tijdens de werkzaamheden gestremd.

Openbaar vervoer

De buslijnen 73, 74 en 75 rijden een alternatieve route via het bedrijventerrein van Stadskanaal. Buslijn 173 rijdt om via de N378 en lijn 24 rijdt via de N379 en Veenstraat in Stadskanaal. Deze wijzigingen in de dienstregeling kunnen per fase anders zijn en worden via Qbuzz gecommuniceerd.

Omleidingsroute

De N374 is per fase afgesloten voor het al het doorgaande gemotoriseerde verkeer. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de N366 en N378 richting Veendam en Ter Apel en via de N378 en N379 (provincie Drenthe) richting Gasselternijveen.

Buinerburg

De Buinerbrug in Stadskanaal krijgt een opknapbeurt tussen 31 mei en 18 juni. De brug wordt schoongemaakt, krijgt een nieuwe verflaag en de slijtlaag op het stalen brugdek wordt deels vervangen. Voor de scheepvaart geldt er oponthoud, de brug wordt eens per uur bediend.

Resterende werkzaamheden N378

Als de werkzaamheden aan de N374 zijn afgerond werken de provincie Groningen en Drenthe aan de Van Boekerenweg/Gasselterstraat (N378). Tussen 19 juni en 2 juli 2023 brengt de aannemer een rode as-streep en markering aan op de weg. In het Drentse deel worden enkele bushaltes opgeknapt en wordt streetprint aangebracht. Het verkeer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid via de vernieuwde N374.

