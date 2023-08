Vanaf 4 september werkzaamheden aan noordelijke ringweg van Groningen

Het verkeer op de noordelijke ringweg van Groningen moet vanaf maandag 4 september rekening houden met hinder. De provincie laat dan onderhoudswerkzaamheden uitvoeren vanaf de aansluiting met de Eemshavenweg (N46) ter hoogte van Zuidwolde tot de op- en afritten bij Campus Groningen en Paddepoel. De werkzaamheden duren tot en met 6 oktober.

Ring Noord blijft tijdens de werkzaamheden open voor verkeer. Wel zijn er soms rijstroken en op- en afritten dicht of geldt er een lagere maximumsnelheid wat kan leiden tot verkeershinder. Het werk begint aan het westelijke deel van de noordelijke ringweg, ter hoogte van de Noorderhoogebrug. Het werk is verdeeld in vijf fasen.

Werkzaamheden

De aannemer gaat verschillende werkzaamheden combineren. De ringweg krijgt nieuw geluidsreducerend asfalt en de viaducten krijgen een opknapbeurt. Bomen en bosjes langs de weg worden gesnoeid, geluidsschermen hersteld en de kolken schoongemaakt zodat het regenwater goed kan wegstromen.

Weekendstremming

Van vrijdag 8 september 19.00 uur tot maandagochtend 11 september is knooppunt Boterdiep (N46/N370) volledig afgesloten. De afrit naar bouwmarkt Hornbach en bedrijventerrein ‘t Witte Lam blijft open tot en met zaterdag 9 september 18.00 uur.

Ring Noord en Oost

Na deze onderhoudswerkzaamheden zijn zowel Ring Noord en Oost klaar voor omleidingen door werkzaamheden van Aanpak Ring Zuid.

Foto: Provincie Groningen