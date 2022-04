Vanaf 9 mei landbouwverkeer op oostelijke rondweg en Winschoterweg bij Winschoten

Met ingang van maandag 9 mei mag landbouwverkeer rijden op de oostelijke rondweg bij Winschoten (N367) en de Winschoterweg tussen de Winschoterhoogebrug en de aansluiting bij Blijham (N368). Weggebruikers worden met borden langs de weg attent gemaakt op de nieuwe situatie.

Nieuwe regelgeving

Het toelaten van landbouwverkeer op de provinciale weg bij Winschoten kan door nieuwe regelgeving. Met ingang van 2021 is de maximumsnelheid voor tractoren verhoogd van 25 naar 40 kilometer per uur. Het snelheidsverschil tussen auto- en landbouwverkeer is kleiner en dat verbetert de verkeersveiligheid en de doorstroming op de provinciale weg. Behalve voor (agrarisch) landbouwverkeer geldt de openstelling ook voor (niet-agrarisch) bouwverkeer.

Veiliger voor fietsers

Door de openstelling kan het landbouwverkeer tussen Winschoten en Blijham over veiligere en betere routes rijden. Het doorgaande landbouwverkeer door Winschoten neemt sterk af. De drukke fietsroute naar de Campus Winschoten aan de Blijhamsterweg wordt hierdoor veiliger. Tussen de Winschoterhoogebrug tot Blijham loopt een gemeentelijke parallelweg die veel wordt gebruikt door fietsers uit Blijham, Wedde, Bellingwolde en omgeving. In de nieuwe situatie rijdt er minder landbouwverkeer over deze parallelweg.

Uit dorpen

De provincie Groningen, gemeenten Oldambt en Westerwolde, politie, agrarische sector (LTO) en bedrijven in groen, grond en infra (Cumela) willen landbouwverkeer al langer weren uit dorpskernen en meer gebruik laten maken van provinciale wegen. De betrokken partijen gaan de nieuwe verkeerssituatie aan het eind van het jaar evalueren. De weginspecteurs van de provincie houden het verkeersgedrag op de N367 en N368 in de gaten.

Meer in 2022

In de loop van 2022 worden meer provinciale wegen openbaar voor landbouwvoertuigen. Het gaat om de provinciale weg N360 bij Ten Post en Appingedam, op gedeelten waar in de spits nu geen landbouwverkeer mag rijden.

Foto: Provincie Groningen