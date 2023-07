Varende Vrienden: De ultieme community van varend Nederland

PROVINCIE – Ahoy vaarliefhebbers! Of je nu een gepassioneerde watersporter, een beroepsvaarder of een trotse bewoner op het water bent, er is een plek waar jouw liefde voor varen wordt gevierd en gedeeld. Maak kennis met de Varende Vrienden van EOC, het meest bruisende platform voor alle waterliefhebbers in Nederland! Hier vind je niet alleen een schat aan informatie, maar ook een gezellige en ondersteunende gemeenschap die jouw passie voor het water deelt. Duik mee in deze opwindende wereld van avontuur, kennis en plezier!

Een Platform voor Iedereen

Of je nu op zoek bent naar inspiratie, handige tips, of gewoonweg het delen van je eigen ervaringen, de Varende Vrienden van EOC is de plek waar het allemaal samenkomt. Als onderlinge bootverzekeraar zonder winstoogmerk, heeft EOC een platform gecreëerd om Nederlandse scheepseigenaren met elkaar te verbinden en te ondersteunen. Het is niet zomaar een website, maar een levendige gemeenschap die ook actief is op sociale media, zoals Facebook en Instagram. Hier kun je dagelijks meedoen aan levendige discussies, genieten van inspirerende verhalen en jouw kennis delen met andere schippers.

Voor ieder wat wils

EOC begrijpt dat verschillende vaarinteresses verschillende behoeften met zich meebrengen. Daarom is het platform onderverdeeld in drie groepen: ‘pleziervaart’, ‘beroepsvaart’ en ‘wonen op het water’. Of je nu een enthousiaste pleziervaarder bent die graag de mooiste vaarroutes ontdekt, een professional in de scheepvaart die behoefte heeft aan technisch inzicht, of een bewoner op het water die tips nodig heeft om jouw leefomgeving te verbeteren – bij de Varende Vrienden vind je wat je zoekt. De diversiteit aan artikelen en informatie zal je zeker verrassen!

Passie voor het water

Naast de specifieke inhoud voor de verschillende groepen, bieden de Varende Vrienden van EOC nog veel meer boeiende rubrieken waar iedereen van kan genieten. Doe mee aan spannende wedstrijden en maak kans op mooie prijzen. Test je vaarkennis met uitdagende dilemma’s en laat zien dat je een echte waterexpert bent. Ontdek gouden tips om diefstal te voorkomen en leer hoe je jouw vaartuig kunt beschermen. En alsof dat nog niet genoeg is, vind je bij de Varende Vrienden ook informatie over verduurzaming en projecten om onze prachtige vaarwegen schoon te houden. Er valt zoveel te ontdekken!

Mis niets en meld je aan!

Wil je altijd op de hoogte blijven van de nieuwste artikelen, ervaringen en evenementen? Schrijf je dan in en ontvang de gratis nieuwsbrief van Varende Vrienden van EOC! Deze nieuwsbrief is de perfecte manier om alle kennis rechtstreeks in je mailbox te ontvangen. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de meest recente tips en de leukste verhalen. Het is de ultieme manier om nooit iets te missen in deze bruisende vaarcommunity. Meld je nu aan en word lid van de Varende Vrienden!

Gratis nieuwsbrief

De Varende Vrienden van EOC zijn de toonaangevende vaarcommunity van Nederland. Hier vind je niet alleen een schat aan informatie en handige tips, maar maak je ook deel uit van een gepassioneerde gemeenschap van gelijkgestemde mensen. Of je nu een pleziervaarder, een beroepsvaarder of een bewoner op het water bent, er is voor ieder wat wils. Dus stap aan boord, ontdek de avontuurlijke wereld van varen en laat je meevoeren door de Varende Vrienden van EOC. Vergeet niet om je aan te melden voor de nieuwsbrief om niets te missen. Samen maken we van varen in Nederland een onvergetelijke ervaring!

Foto: Artheos/Pixabay