Verhalentuin 't Nijekerkje in Oosteinde geopend

Afgelopen zaterdag is de verhalentuin bij ‘t Nijekerkje in Oosteinde tijdens Open Monumentendag geopend. De kerktuin is veranderd in een verhalentuin met Stinzen- en Bijbelse planten. Een nieuw wandelpad leidt de bezoeker langs bordjes in de tuin met een QR-code met verhalen over planten uit de bijbel. Op deze manier wordt er een verbinding gelegd met de vroegere functie van dit kerkgebouw. De verhalentuin is mede mogelijk gemaakt met financiering uit het landschapsprogramma ter compensatie van de nieuwe hoogspanningslijn 380 kV die TenneT aanlegt tussen de Eemshaven en Vierverlaten.

Landschap

TenneT vervangt de oude hoogspanningslijn van 220 kilovolt (kV) tussen de Eemshaven en Vierverlaten door een nieuwe lijn met een capaciteit van 380 kV. TenneT en de provincie Groningen investeren de komende jaren 14,9 miljoen euro om de kwaliteit van het landschap langs de nieuwe hoogspanningslijn te versterken (TenneT 12,5 en de provincie 2,5 miljoen euro). Dit gebeurt in samenwerking met de gemeenten Delfzijl, Het Hogeland, Loppersum, Groningen en Westerkwartier en de inwoners van het gebied.

Foto: Provincie Groningen