Verkenning doorfietsroute tussen Zuidlaren en Haren van start

De bestaande doorfietsroute van Groningen naar Haren wordt op termijn doorgetrokken naar Zuidlaren. Dat betekent dat forenzen en scholieren vanuit Zuidlaren en omgeving straks op een snellere en veiligere manier naar Groningen kunnen fietsen. Wat de beste en meest aantrekkelijke route is, wordt op dit moment onderzocht. Iedereen die mee wil denken over de nieuwe fietsroute kan tot 1 december reageren op het platform ‘Stem van provincie Groningen‘.

11 kilometer

De doorfietsroute van Zuidlaren naar Haren wordt zo’n 11 kilometer lang en start in het noordelijk deel van Zuidlaren. Via Midlaren en Noordlaren gaat het fietspad vervolgens door Glimmen, Appelbergen of Onnen naar Haren. In Haren sluit het fietspad aan op de bestaande doorfietsroute naar Groningen, die begint in de Jachtlaan.

Zoekgebied

Het gebied waarbinnen de nieuwe doorfietsroute vermoedelijk komt te liggen staat aangegeven op de kaart hieronder (klik om te vergroten). Dit noemen we het zoekgebied. De precieze locatie is nog niet bepaald, vandaar de meerdere opties in dat gebied.

Denk met ons mee

Om te onderzoeken waar de nieuwe route komt te liggen, brengen de provincie Groningen en Drenthe en de gemeente Tynaarlo en Groningen de wensen van de omgeving in kaart. De ervaring en kennis van omwonenden, fietsers en natuurliefhebbers is daarbij van groot belang. Wat is de beste plek voor een doorfietsroute en welk type fietspad past het beste in het gebied? Iedereen kan meedenken en reageren op de Stem van provincie Groningen. Reageren kan tot 1 december 2022.

Vervolg

Een ontwerpteam gaat alle verzamelde informatie uit het gebied uitwerken tot verschillende varianten (verschillende routes). De provincie Groningen presenteert die varianten naar verwachting in februari 2023 via de website en tijdens informatieavonden. De provincie kiest vervolgens een voorkeursvariant. Belanghebbenden kunnen daar op reageren. Rond de zomer van 2023 is de definitieve route bekend.

Fietsen stimuleren

De provincie Groningen en Drenthe en de gemeente Tynaarlo en Groningen willen het fietsen verder stimuleren. Nu fietsen gemiddeld tussen de 1.500 en 2.000 mensen tussen Zuidlaren en Groningen. Een comfortabel en goed onderhouden fietspad moet het extra aantrekkelijk maken om vanuit Zuidlaren en omgeving op de fiets te stappen naar Groningen.

Foto: Provincie Groningen