Verkiezingsavond provinciehuis druk bezocht en in goede sfeer verlopen

De verkiezingsavond in het provinciehuis op woensdag 15 maart is druk bezocht en in goede sfeer verlopen. Zo’n 300 aanwezigen waren erbij toen de voorlopige uitslagen van een aantal gemeenten op het podium in de Statenzaal werden gepresenteerd. Ook konden zij via tv-schermen in het Atrium de voorlopige uitslagen in de rest van het land volgen.

Presentatie voorlopige uitslagen

De avond was bedoeld voor genodigden. Dit waren grotendeels vertegenwoordigers van de verschillende politieke partijen. De eerste voorlopige uitslag was van de gemeente Oldambt en kwam binnen rond middernacht. Daarna volgden de voorlopige uitslagen van de gemeenten Stadskanaal, Westerwolde en Groningen. Commissaris van de Koning René Paas sloot de avond af om 2.00 uur. Niet alle voorlopige uitslagen waren op dat moment al binnen.

Foto: Provincie Groningen