Verkoop tweedehands motorfietsen flink gestegen door corona

GRONINGEN – Tijdens de coronacrisis is de vraag naar motorfietsen flink toegenomen. Met name tweedehands motorfietsen worden momenteel veel verkocht.

Dat bijkt uit onderzoek van BOVAG, RDC en de RAI Vereniging. Volgens de brancheverenigingen geven mensen in verband met de corona-maatregelen de voorkeur aan eigen vervoer boven het openbaar vervoer. En dat is terug te zien in de cijfers. In de eerste vijf maanden van het jaar steeg de verkoop van gebruikte motorfietsen met 13 procent ten opzichte van diezelfde periode vorig jaar. De afgelopen maand lag die stijging zelfs op 15 procent, wat beste meimaand ooit betekende in de registraties van motorfietsen.

Alternatief voor OV

De reden voor de hoge verkoop van tweedehands motoren is toe te schrijven aan fabrieken en toeleveranciers die door de corona-maatregelen voor een groot deel stil kwamen te liggen. De verkoop van nieuwe motoren nam daardoor in maart en april flink af en de vraag verschoof naar tweedehands motoren die wel meteen beschikbaar waren. Daarnaast heeft slechts één op de twee motorrijbewijsbezitters een eigen motor en met de zomer op komst is hun oude liefde misschien wel hét alternatief voor het openbaar vervoer of de vakantie.

Motor verkopen

Je zou dus denken dat de verkoper van een tweedehands motor de kopers momenteel op zijn hand heeft. Maar een gebruikte motor verkopen kan nog wel eens moeilijker zijn dan gedacht. Wie zijn of haar stalen ros wil verkopen, krijgt namelijk te maken met dingen als onzin-biedingen, boetes na testritten of afspraken met meerdere potentiële kopers waarvan er uiteindelijk geen een tot aankoop overgaat. Daarnaast moet je over goede onderhandelingsvaardigheden beschikken om de beste deal te sluiten. Ondanks de gunstige omstandigheden is een snelle verkoop dus niet gegarandeerd.

Foto: Burobox/Pixabay