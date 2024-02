Vernieuwing voor Groningse steden en dorpen

De dorpen en steden waar het om gaat zijn Appingedam, Delfzijl, Bedum, Hoogezand-Sappemeer, Leek-Tolbert, Nieuwe Pekela, Stadskanaal-Musselkanaal, Ter Apel, Uithuizen, Veendam en Winschoten. Adviesbureau KAW heeft de problemen in de kernen en kansen voor een betere toekomst in beeld gebracht. Vandaag is de rapportage hierover gepubliceerd en de aftrap gegeven voor het vervolg, in aanwezigheid van onder andere minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en gedeputeerde Tjeerd van Dekken. Regiocentra hebben een cruciale rol in de provincie Groningen. 350.000 mensen gebruiken de voorzieningen in deze centra voor bijvoorbeeld werk, zorg, onderwijs en cultuur.

Download het rapport

Foto: Provincie Groningen