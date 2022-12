Verras een vrijwilliger met een kaartje

PROVINCIE – Ruim 44% van de Groningers doet vrijwilligerswerk en deze inzet is onmisbaar. Op woensdag 7 december was het de Nationale Vrijwilligersdag en werden vrijwilligers door het provinciale initiatief Vrijwilligers Centraal in het zonnetje gezet. Groningse vrijwilligers verdienen natuurlijk elke dag waardering. Het is daarom ook mogelijk om een gratis ansichtkaart (digitaal of per post) naar je favoriete vrijwilliger te versturen.

Een typisch Groningse ansichtkaart

Vrijwilligers kunnen verrast worden met een typisch Groningse ansichtkaart. Dit is gratis en kan zowel per post als mail worden gestuurd. Via KultuurLoket.nl/bedankt is het mogelijk om een kaartje bestellen of digitaal te versturen. Groningse maatschappelijke organisaties kunnen maximaal 50 kaartjes gratis aanvragen bij het initiatief Vrijwilligers Centraal. Groningers kunnen maximaal 10 gratis kaartjes aanvragen. De kaarten zijn ontworpen in de huisstijl van het merk Groningen en ontworpen in samenwerking met Marketing Groningen.

Vrijwilligers Centraal

Provincie Groningen, Groninger Dorpen, Huis voor de Sport Groningen, CMO STAMM en KultuurLoket vinden het belangrijk om mensen die zich inzetten als vrijwilliger in het zonnetje te zetten. Daarom zijn we samen het project Vrijwilligers Centraal gestart. Hiermee geven we de komende maanden ondersteuning op maat, experimenteren we met verschillende organisaties naar innovatieve maatregelen, zetten we vrijwilligers in het zonnetje en organiseren we kennis- en leersessies op allerlei onderwerpen voor de huidige besturen en andere vrijwilligers.

Foto: Provincie Groningen