Vertrouwenspersoon agrarische ondernemers

Bent u agrarisch ondernemer en wilt u een onafhankelijk gesprek over de onzekerheden en gevolgen voor de toekomst die de stikstoftransitie met zich mee brengt? Dan kunt terecht bij een vertrouwenspersoon:



Janny Stellingwerf, Vertrouwenspersoonstellingwerf@gmail.com

Mevrouw Stellingwerf is gecertificeerd vertrouwenspersoon, 67 jaar en opgegroeid op een boerenbedrijf. Zij zal dan zo snel mogelijk contact met u opnemen, om via de mail, telefonisch of in een persoonlijk gesprek (op een door u gewenste plek) af te spreken.



De provincie heeft mevrouw Stellingwerf aangesteld omdat de huidige ontwikkelingen voor agrarische ondernemers economisch en emotioneel lastig kunnen zijn. Voor de emotionele, persoonlijke kant kan de vertrouwenspersoon een luisterend oor bieden en wanneer gewenst meedenken over de te volgen stappen.

De gesprekken vinden plaats op uw eigen initiatief, zijn vrijwillig en geheel vertrouwelijk.





Foto: Provincie Groningen