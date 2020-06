Vijf vernieuwende projecten tegen corona krijgen subsidie

Vijf vernieuwende projecten uit het Noorden die een oplossing zoeken voor het coronavirus krijgen subsidie van de drie noordelijke provincies en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Het gaat om vier Groningse projecten en één Fries project. Op 10 april 2020 stelden de drie noordelijke provincies en het SNN een miljoen euro beschikbaar voor innovatieve coronaoplossingen. In totaal zijn er door noordelijke ondernemers, onderzoekers en zorginstellingen 22 voorstellen ingediend. Vijf daarvan krijgen subsidie.

Van aardappel tot virtual reality

De projecten die subsidie krijgen zijn heel verschillend. Zo is er een project van AVEBE, waarbij onderzocht wordt of bestanddelen uit aardappels een remmende werking kunnen hebben op corona. Een ander project van Reducept maakt gebruik van serious gaming en virtual reality bij de revalidatie en behandeling van coronapatiënten. Met behulp van virtual reality kunnen patiënten sneller en effectiever revalideren.

Onderzoek versnellen

De ‘COVID-19-subsidie’ is bedoeld om onderzoek en vernieuwende oplossingen voor het coronavirus te versnellen. De subsidie komt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).​​​​​​​

Foto: Provincie Groningen