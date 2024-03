Vijfde editie van kindermagazine in het Gronings

Foto: Pjotr Wiese

Gruin

Gruin is dit jaar het thema van Wiesneus. Met grappige verhalen, liedjes en gedichten wordt de jonge lezer meegenomen in de wereld van planten en dieren. In het magazine vind je ook een kleurplaat, puzzels en een prijsvraag.

Bij Wiesneus hoort ook een speciale lesbrief met voor iedere bouw een uitgewerkte les. Van de gedichten, verhaaltjes en liedjes zijn audiobestanden beschikbaar zodat ook de leerkracht die geen Gronings spreekt direct aan de slag kan met de Wiesneus. Zo kunnen alle leerlingen kennismaken met de Groningse taal.

Meertmoand Streektoalmoand

Jaarlijks is er in de maand maart speciale aandacht voor streektaal. Het CGTC heeft een maand vol activiteiten rondom het Gronings dialect. Als onderdeel daarvan brengt het CGTC de Groninger taal in de klas met het tijdschrift Wiesneus. Kijk voor meer informatie op www.cgtc.nl. Hier is ook de digitale versie van de Wiesneus 2024 te bekijken.

Foto: Provincie Groningen