Virtueel toeristische hoogtepunten ontdekken met app

GRONINGEN – Virtueel vanuit huis het Pronkjewailpad lopen en zo de toeristische hoogtepunten van Groningen ontdekken?

Dat kan vanaf zaterdag 9 mei met behulp van een gratis app. Dan opent gedeputeerde Mirjam Wulfse het virtuele wandelpad ‘de Thuiswedstrijd Groningen’. Komend weekend worden Groningers en liefhebbers van onze provincie opgeroepen om thuis zo veel mogelijk kilometers af te leggen met dit Pronkjewailspel en zich te laten sponsoren door familie, vrienden of anderen. De opbrengst gaat naar de Groningen Toerisme Coöperatie, die opkomt voor de belangen van ondernemers in de vrijetijdssector.

Blijf bewegen

Door de coronacrisis blijven Nederlanders massaal thuis en bewegen ze minder. Met het Pronkjewailspel kunnen wandelaars die niet naar Groningen kunnen komen toch kennismaken met het Pronkjewailpad én blijven bewegen. Het Pronkjewailspel is een app die de bewegingen en stappen van de gebruiker meet en daarmee bepaalt hoeveel kilometers er zijn afgelegd. Zolang iemand de app bij zich draagt, worden alle bewegingen geregistreerd, zoals traplopen, bewegen op de hometrainer of tuinieren. Deelnemers aan het spel komen onderweg in elk dorp een stempelpost tegen, waar ze vragen moeten beantwoorden over Groningen. Goede antwoorden leveren een stempel op en punten op een digitale stempelkaart.

Meedoen?

Deelnemers kunnen zich opgeven via de website van de Tocht om de Noord. Daarbij kunnen ze aangeven met welke bewegingsvorm(en) ze deelnemen en waar ze de thuiswedstrijd spelen. De deelnemers worden opgeroepen om hun ervaringen te delen via sociale media.

Foto: Provincie Groningen