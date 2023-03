Volksvertegenwoordigers en bestuurders reageren 8 maart op rapport ‘Groningers boven gas’

Groningse volksvertegenwoordigers en bestuurders komen woensdagavondg 8 maart bijeen in Delfzijl, om een gezamenlijke reactie te geven op de uitkomsten van de parlementaire enquête gaswinning. Het doel van deze bijeenkomst is om samen hun steun voor de inwoners van Groningen uit te spreken.

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 8 maart om 20.00 uur in De Molenberg in Delfzijl en duurt ongeveer een uur. Na afloop zal de film ‘Barst?!‘ worden vertoond. Inwoners zijn van harte uitgenodigd de bijeenkomst te volgen, via de livestream. Wilt u toch graag op locatie aanwezig zijn, dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij de raadsgriffie van de gemeente Eemsdelta via griffie@eemsdelta.nl. Bij De Molenberg is een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar. U kunt ook parkeren aan het Commandementsplein of het Johan van den Kornputplein. De Molenberg bevindt zich eveneens op loopafstand van het treinstation.

Foto: Provincie Groningen