Voorbereidingen in volle gang voor aanleg getijdenduiker

In maart zijn meerdere smalle bochten van de dijkweg verbreed. Hierdoor kan het bouwverkeer voor de getijdenduiker de bouwplaats straks goed bereiken. De afspraak met de aannemer is dat het bouwverkeer over de dijkweg rijdt om overlast voor de bewoners van Nieuwstad te voorkomen. Deze onderhoudsweg van het waterschap is normaal gesproken niet toegankelijk voor autoverkeer.

Wanneer de aannemer begint met de aanleg van de getijdenduiker is nu nog niet bekend. We streven ernaar dat dit aan het eind van deze zomer gebeurt. Op dit moment werken we samen met de aannemer hard aan het technisch ontwerp van de duiker, het doorrekenen van de risico’s, de planning en het verkrijgen van vergunningen. Er komt immers heel wat kijken bij de aanleg van een doorgang in een zeedijk. Zorgvuldigheid gaat in dit proces boven snelheid. Als er meer bekend is over de planning organiseren we een informatiebijeenkomst. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.



Foto: Provincie Groningen