Voorkeursroute tussen de Witte Molen en De Punt vastgesteld

De gemeente en de provincie Groningen hebben de voorkeursroute voor de doorfietsroute Assen en Groningen tussen Witte Molen en De Punt vastgesteld. De route loopt parallel aan het Noord-Willemskanaal. Van de Witte Molen en de Oosterbroekbrug volgt het fietspad de oostelijke kade, tussen de Oosterbroekbrug en de sluis bij De Punt de westelijke kade. Deze variant is behalve voor fietsers ook optimaal voor de versterking van de natuurwaarden in de Glimmermadepolder.

Breed en comfortabel

De doorfietsroute maakt het aantrekkelijker om tussen Groningen en Assen vaker de fiets te pakken in plaats van de auto. Fietsen wordt prettiger en sneller door brede en comfortabele fietspaden met weinig tot geen verkeerslichten. De route draagt bij aan een goede bereikbaarheid van de Regio Groningen-Assen, stimuleert bewegen en geeft een impuls voor de sector toerisme en recreatie.

Doorfietsroute De Groene As

De Groene As, de doorfietsroute tussen Assen en Groningen is een aanvulling op bestaande fietsroutes en een uitbreiding van het recreatieve fietsnetwerk langs het nationaal park Drentsche Aa. Doorfietsroutes krijgen extra aandacht bij onderhoud en worden in de winter als eerste sneeuw- en ijsvrij gemaakt.

Samenwerking

Voor de doorfietsroute Assen-Groningen werkt de gemeente samen met de provincies Groningen en Drenthe, de gemeenten Tynaarlo en Assen, Rijkswaterstaat en waterschap Hunze en Aa’s.



Foto: Provincie Groningen