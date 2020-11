Voorstelling in Groninger kerken over Franse schrijfster

Stichting Schout bij Nacht krijgt € 17.000 voor de muziektheaterproductie Courtisane over het leven en werk van de Franse renaissanceschrijfster Louise Labé. De voorstelling wordt voornamelijk door amateurkunstenaars gebracht en gaat vanaf mei 2021 op tournee door de provincie langs twintig oude Groninger kerken.

Rondleiding

Bij elke voorstelling is aandacht voor de kerk waarin die zich afspeelt. Bezoekers krijgen een korte rondleiding met uitleg over de bouwstijl, historie, interieur en uiteraard het orgel in de kerk. De muziek is nieuw en wordt gecomponeerd door de Groningse componisten/musici Robert Ramaker en Sebastiaan Wiering. Bij de plannen voor de voorstellingen is rekening gehouden met een beperkt aantal bezoekers in verband met de coronamaatregelen.

Incidenteel Cultuurbudget

De provincie draagt in totaal € 32.000 subsidie bij vanuit het Incidenteel Cultuurbudget. Met deze subsidie stimuleert de provincie projecten die gericht zijn op actieve deelname aan amateurkunst en/of presentatie van Groninger erfgoed. Bij het project en de organisatie daarvan zijn deelnemers uit meerdere gemeenten betrokken. De laatste aanvraagronde van het cultuurbudget sloot op 1 november 2020.

Foto: Provincie Groningen