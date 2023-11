Waardevol je handen uit de mouwen steken

Boerenkool, wortels, tomaten, paprika, kruiden en zelfs hop… In Toentje in de Oosterparkwijk in Groningen worden allerlei soorten groenten en kruiden verbouwd voor de Voedselbank. Ruim tien jaar geleden was Jos Meijers de initiatiefnemer voor deze voedseltuin. Op 13 oktober kreeg hij tijdens de Dutch Food Week Groningen een prijs uitgereikt als blijk van waardering voor zijn inspanningen om de band tussen voedsel, landbouw en de samenleving te verbeteren. Jos was een van de drie prijswinnaars.

Verse producten

“Mijn ene opa was boer en de andere opa was slager”, vertelt Jos, “dus je kunt zeggen dat ik van jongs af aan al weet waar het voedsel vandaan komt.” Tien jaar geleden kwam hij op het idee voor een productietuin voor de Voedselbank. Destijds kwamen er weinig verse producten voor in de pakketten van de Voedselbank. Jos ging met de Gemeente Groningen en de Voedselbank om de tafel en zo ontstond Toentje, aanvankelijk op een braakliggend terrein van woningcorporatie Nijestee en later in het Pioenpark, op zijn huidige plek.

Waardevol

Inmiddels wordt er 5000 tot 6000 kilo groente per jaar geproduceerd op Toentje. Het project Boeren voor de Voedselbank levert nog eens meer dan 15 ton aan groenten. Bij Toentje zijn 65 vrijwilligers actief en drie betaalde medewerkers. Jos: “Ik vind het mooi dat we hier een plek hebben waar mensen ‘s morgens voor op willen staan. Ik zeg altijd: we maken hier een korte waardeketen, waar mensen zich waardevol voelen. Die waarde zit in zinvol werk doen, met je handen bezig zijn en structuur in je leven.”

Bie de buuf

Naast Toentje is er ook het buurtrestaurant Bie de Buuf, een ontmoetingsplek voor de buurt. Vijf dagen in de week verzorgt de Buuf schoolmaaltijden voor kinderen van een aantal basisscholen. Ook wordt er samen met kinderen gekookt. Zo leren ze koken en zien ze met eigen ogen waar het voedsel vandaan komt.

Foto: Provincie Groningen