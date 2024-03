Waddenkust krijgt pelgrimsroute Het Ziltepad

Foto’s: Niels Knelis

Het Ziltepad is een initiatief van de twee stichtingen Alde Fryske Tsjerken en Oude Groninger Kerken. De beide organisaties bezitten, conserveren en runnen in Fryslân en Groningen samen met plaatselijke bewoners meer dan 150 monumentale kerkgebouwen. De nieuwe pelgrimsroute zal een deel van dit cultureel erfgoed onder de aandacht brengen van een steeds groter publiek dat op zoek is naar rust, ruimte en zingeving. Het project volgt op een succesvolle pilot in 2023, waar in korte tijd 500 mensen aan hebben deelgenomen.

Naast het ontwikkelen van de routes,worden de 22 kerken straks ook dagelijks opengesteld voor de deelnemers en andere belangstellenden. Het Ziltepad kan in etappes en over meerdere dagen worden afgelegd. Per kerk wordt er een stempelpost ingericht en is er middels onder meer podcasts en routegidsen meer informatie te vinden over de kerken en hun omgeving.

Het Ziltepad is een groeimodel, waarbij de pelgrimsroute over drie zomerseizoenen elk jaar wordt uitgebreid met 7 of 8 kerken. Het komend jaar zijn dat vier Friese kerken in Holwerd, Hegebeintum, Finkum en Oostrum en drie Groninger kerken in Pieterburen, Usquert en Uithuizermeeden. Vanaf 2025 worden ook kerken uit Noord-Holland in de route opgenomen.

Omdat er op de route weinig horecavoorzieningen zijn, wil Het Ziltepad samenwerken met particulieren en ondernemers uit de buurt voor het bieden van overnachtingsmogelijkheden en maaltijden aan fietsers en wandelaars. Ook kunnen de pelgrims meedoen aan andere activiteiten zoals ochtendyoga in kerken, natuurexcursies en kleinschalige culturele activiteiten en zal er gewerkt worden aan een lokaal netwerk voor bagage- en personenvervoer. De lokale dorpsgemeenschappen worden bij de organisatie en activiteiten betrokken.

De Alde Fryske Tsjerken en Oud Groninger Kerken verwachten in 2027 51.000 wandelaars en fietsers en 39.000 deelnemers aan andere activiteiten. Het Ziltepad voorziet volgens de initiatiefnemers in de toenemende vraag naar bezinning en rust in een steeds hectischer wereld.

Het project draagt volgens het Waddenfonds bij aan de ontwikkeling van duurzaam toerisme in het Waddengebied en sluit aan bij de campagnes van Visit Wadden, die eveneens nauw betrokken is bij de ontwikkeling van Het Ziltepad. Daarnaast draagt het project bij aan het behoud van het religieus erfgoed door het toevoegen en bestendigen van deze nieuwe, toeristische functie.

Foto: Provincie Groningen