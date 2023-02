Waddenmusea gaan bezoekers verleiden naar de Groninger Waddenkust

Zes musea langs de Groninger Waddenkust gaan nog meer samenwerken om mensen naar het gebied te trekken. De komende twee jaar ontwikkelen de Waddenmusea onder andere busarrangementen in het waddengebied en komt er een lezingenreeks met bekende sprekers. De provincie draagt € 40.000 subsidie bij om de campagne twee jaar voort te zetten.

Fotograaf: Marcel van der Werf

De website waddenmusea.nl wordt omgevormd naar de huisstijl van Marketing Groningen en uitgebreid met verhalen over bijzondere aspecten van het Waddengebied. Ook komen er zes lezingen van bekende sprekers die de bijzonderheden van het gebied benadrukken.

Toeristen

De musea willen toeristen bereiken via de veerdienst tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand. Ook gaan ze samen met Arriva busarrangementen ontwikkelen en zijn er plannen voor een speciale busdienst met themaroutes vanuit de stad Groningen. Verder gaan de musea mogelijk samenwerken op het beheer en onderhoud van de monumentale panden, energie, fondsenwerving en personeels- en vrijwilligersbeleid.

Waddenmusea

De deelnemende musea zijn de Menkemaborg in Uithuizen, landgoed Verhildersum in Leens, visserijmuseum in Zoutkamp, museum Wierdenland in Ezinge, openluchtmuseum het Hoogeland in Warffum en kloostermuseum St. Bernardushof in Aduard.

Campagne

De zes musea werken sinds 2021 samen om mensen te verleiden naar de Groninger Waddenkust te komen. Zo is er landelijke en regionale aandacht geweest met reclamespotjes op tv en radio en is de website waddenmusea.nl gelanceerd. In 2021 trokken de musea gezamenlijk 7.000 meer bezoekers dan in 2019 (voor corona). In 2022 ontvingen de musea samen nog eens 8.000 extra bezoekers: 75.000 bezoekers in totaal. Dat terwijl het landelijke beeld een dalende lijn laat zien.

Subsidie

De provincie Groningen en gemeenten Het Hogeland en Westerkwartier willen de samenwerking tussen toeristische attracties stimuleren en de economie versterken. Daarom wordt de bestaande marketingcampagne uitgebreid en met twee jaar verlengd. Ook de gemeente Het Hogeland heeft al subsidie toegezegd. Bij het Westerkwartier loopt een aanvraag voor deze tweede campagne.

Foto: Provincie Groningen