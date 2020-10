Waddentribune open voor wandelaars

De Waddentribune in de Lauwersmeerdijk bij de Hoek van de Bant, aan de Friese kant van het Lauwersmeer is vanaf 1 november toegankelijk voor wandelaars. De tribune biedt wandelaars en fietsers een bijzonder uitzicht op werelderfgoed Waddenzee. Fietsers kunnen volgend jaar gebruik maken van de tribune, omdat het buitendijkse gedeelte deze winter voor fietsers gesloten blijft.

Rondje Lauwersmeer

Wetterskip Fryslân is bezig met de versterking van de dijk en heeft de tribune meegenomen in de werkzaamheden. De Waddentribune is onderdeel van het project Rondje Lauwersmeer. De 43 kilometer wandel- en fietsroute rond het Lauwersmeer wordt verbeterd zodat bezoekers er nog meer kunnen genieten van de natuur. Op de fiets, lopend of vanaf het water. De provincies, gemeenten, Staatsbosbeheer en het Waddenfonds investeren ruim € 3 miljoen in de route, die naar verwachting in de loop van 2021 wordt afgerond.

Foto: Provincie Groningen