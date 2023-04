Wadwier en Hanzehogeschool telen zeewier bij Dubbele Dijk

Bij de Dubbele Dijk start begin mei een bijzonder project. Een groep ondernemers onderzoekt samen met de Hanzehogeschool de kansen van zeewierteelt in het Waddengebied. En de toepassing van zeewier als mogelijke grondstof van veevoer, gezichtscrème en bioplastic.

Foto: Marc van Rijsselberghe

Vorig jaar zomer werd bij de Eemshaven al gestart met het kweken van zeewier in bassins op land. Nu komen daar grotere bassins in het noordelijk deel van de Dubbele Dijk bij. Het doel is een goede kweek- en oogstmethode te ontwikkelen, die lokaal, grootschalig en zo duurzaam mogelijk is.

Veevoer

“Zeewier heeft de toekomst en de Dubbele Dijk past daar als productielocatie goed bij”, zegt projectdirecteur Dirk-Jan Hummel. “We verwachten dat in 2050 de helft van het veevoer uit zeewier bestaat. Het mooie is dat boeren het zeewier zelf kunnen telen en dus niet meer afhankelijk zijn van buitenlandse soja. Maar daarvoor heb je wel een goede, commercieel interessante teeltmethode nodig. Ook onderzoeken we of zeewier tot minder uitstoot van CO2 leidt en wat de effecten op de kwaliteit van het zeewater zijn.”

Bioplastic

Verder worden de kwaliteit en duurzaamheid van de verschillende producten onder de loep genomen. De eerste proeven met zeewier in veevoer zijn al gedaan. Daaruit bleek de melk gezonder en de kaas voller van smaak. Een andere toepassing is het gebruik van zeewier in cosmeticaproducten zoals vochtinbrengende crème. “We onderzoeken ook of er bioplastic van te maken is. Denk bijvoorbeeld aan eetbare verpakkingen om fruit en groenten langer vers te houden”, zegt Rob van Haren, lector transitie circulaire bioeconomie aan de Hanzehogeschool.

Foto: Provincie Groningen