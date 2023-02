Wandeling Ouders Overleden Kind rond Zuidlaardermeer

KROPSWOLDE – Heb je een kind verloren en wil je met iemand praten die jou begrijpt? Loop mee met de wandeling van Ouders van een Overleden Kind (OOK).

Al lopend kun je ervaringen en herinneringen delen. Na de wandeling is er gelegenheid om samen iets te drinken in het Paviljoen (op eigen kosten). De wandeling is niet alleen voor OOK-leden, ook niet-leden zijn van harte welkom. Graag ontvangt de organisatie een aanmelding via het formulier op de website, zodat ze weten op hoeveel wandelaars we kunnen rekenen.

Wandeling rond Zuidlaardermeer

De wandeling op 25 februari start in Kropswolde, gaat rond het Zuidlaardermeer en is ongeveer 8 kilometer lang. We verzamelen om 13.00 uur bij Paviljoen de Leine, Meerweg 62a, 9606 PP Kropswolde en hier eindigt de wandeling ook. Heb je vragen, stuur dan een mailtje naar drenthe@oudersoverledenkind.nl.

Foto: Google Maps