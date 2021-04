Wandelnetwerk in hele provincie: ook Westerwolde aangesloten

Het wandelnetwerk in de provincie Groningen is klaar. Met de aansluiting van de gemeente Westerwolde, zijn alle Groninger gemeenten vanaf nu onderdeel van het netwerk, dat bestaat uit 1.411 knooppunten en 3.009 kilometer aan wandelroutes. Gedeputeerde Mirjam Wulfse en wethouder van Westerwolde Giny Luth plaatsten daarvoor de laatste paal langs een van de routes in Sellingen.

Mooiste plekken

Het netwerk brengt wandelaars langs de mooiste plekken in Groningen, zoals wierdedorpen, borgen, de waddenkustlijn en lokale ondernemers. De routes zijn te herkennen aan de rood met blauwe bordjes. Het wandelnetwerk is tot stand gekomen onder leiding van het Routebureau Groningen, in samenwerking met vrijwilligers en wandelliefhebbers. Het project is mede gefinancierd door de provincie, de Groninger gemeenten en het programma Kansrijk Groningen.

Foto: Provincie Groningen