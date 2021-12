We the North ondersteunt talentontwikkeling in Noord-Nederland

PROVINCIE – We the North steunt in 2022 talentontwikkeling op het gebied van popmuziek, podiumkunsten en beeldende kunst in Noord-Nederland. Er wordt € 386.000 aan subsidies geïnvesteerd. Met de nieuwe subsidieregeling voor Natuur en Cultuur krijgen kunstenaars, curatoren, producenten en organisatoren de kans om zich te ontwikkelen en ervaring op te doen.

We the North

We the North is in 2017 opgezet als een gezamenlijk cultuurprogramma van zeven noordelijke overheden: de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe en de gemeenten Assen, Emmen, Leeuwarden en Groningen. Het doel is een sterkere samenwerking tussen Rijk en noordelijke overheden in cultuurbeleid en een groter en nieuw publiek bereiken.

Natuur en Cultuur

Het nieuwe initiatief voor platform Natuur en Cultuur is ontstaan uit het succesvolle Into Nature. Into Nature is een kunstexpeditie die twee keer per jaar plaatsvindt en kunst en landschap met elkaar verbindt. Met de subsidie van € 80.000 wil Into Nature een platform maken dat kunstenaars en organisatoren uit Noord-Nederland verbindt en waar zij kennis kunnen uitwisselen en ervaring op kunnen doen. Het platform zal in het teken staan van Natuur en Cultuur.

Popmuziek

Projecten als Hit the North en Up North hebben er voor gezorgd dat meerdere beginnende popmuzikanten uit Noord-Nederland zich de afgelopen jaren hebben kunnen ontwikkelen. De muzikanten krijgen persoonlijke begeleiding bij het opzetten van een professionele loopbaan in de popmuziek. Deze projecten ontvangen subsidie en steun van zowel We the North als het Rijk. We the North stelt € 106.000 beschikbaar voor popmuziek.

Station Noord

Station Noord is een belangrijk netwerk voor Noord-Nederlands talent op het gebied van podiumkunsten als muziek, theater en dans. Jonge makers kunnen hier hun artistieke ambities ontwikkelen en waarmaken bij een culturele instelling in Noord-Nederland. Voor deze talentontwikkeling is € 200.000 beschikbaar.

Foto: Provincie Groningen