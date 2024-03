Webinar: Samenwerking in veenweidegebieden en Natura 2000-overganggebieden

Deze subsidie is bedoeld voor samenwerkingsverbanden. Hierin werken agrariërs samen met bijvoorbeeld andere agrariërs, agrarische collectieven en natuurorganisaties. In het samenwerkingsverband zit in ieder geval één agrariër. Minimaal 50% van het samenwerkingsverband ligt binnen een veenweidegebied.

Webinar met uitleg over GLB-subsidie

In dit webinar geven medewerkers van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit uitleg over deze GLB-subsidie en kunt u vragen stellen. Het webinar is op donderdag 14 maart van 14:00 tot 15:30 uur.

