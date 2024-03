Website provincie Groningen weer bereikbaar

GRONINGEN – Sinds vanochtend (08.00u) was de website van de provincie Groningen uit de lucht. De oorzaak hiervan was een DDoS- aanval. De site wordt dan overspoeld met verkeer, waardoor die niet of moeilijk bereikbaar is. De oorzaak hiervan is op dit moment nog onduidelijk. Ook een aantal andere provincies en overheidsorganisaties melden dezelfde problemen.

Oplossing

Door een tijdelijke oplossing werkt de site weer en kunnen er ook subsidies en vergunningen worden aangevraagd. Er volgt nog onderzoek naar de oorzaak een eventuele gevolgen van deze DDoS-aanval.

Foto: Provincie Groningen