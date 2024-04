Wees zuinig met je hersenen, doe een fietshelm op!  

Een mooie actie, vindt Bram Jacobs, neuroloog bij het UMCG. Hij maakt zich zorgen over de toename van het aantal ongelukken op de fiets. Daarbij wijst hij er vaak op aan hoe belangrijk het is om een fietshelm te dragen. “Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt ook zeker voor schade aan je hoofd en hersenen”, aldus Jacobs.

Schade aan hersenen

De neuroloog ziet dat er steeds meer mensen in het ziekenhuis belanden met schade aan hun hersenen, doordat ze zijn gevallen met de fiets. Jacobs: “Je kunt veel leed voorkomen door een fietshelm te dragen. Als je een fietshelm draagt, is de kans op ernstig hersenletsel bij een val of botsing 60% kleiner. De kans op overlijden door hersenletsel is zelfs 70% lager.” Dit geldt vooral voor snelle fietsers, kinderen of ouderen. “Zij verliezen vaak net iets makkelijker hun evenwicht, of hebben moeite om risico’s in te schatten en snel keuzes te maken. Daarom is een fietshelm extra belangrijk voor deze groepen”, legt Jacobs uit. Schade aan de hersenen is niet zo makkelijk te herstellen. “Een gebroken arm kan herstellen, bijvoorbeeld door te opereren. Dat kan lang niet altijd bij schade aan hersenen. Daarom is het extra belangrijk om zuinig te zijn op je hersenen!”

Actie

Elke Groninger kan €25 korting krijgen op een goedgekeurde fietshelm. Deze actie is geldig bij deelnemende fietsenwinkels in de hele provincie en geldt bij aanschaf van een fietshelm van minimaal €49. De actie is zolang de voorraad strekt.

Meer informatie: www.fietshelmgroningen.nl

Foto: Provincie Groningen