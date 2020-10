Werkzaamheden in herfstvakantie tussen Waterhuizen en Westerbroek 

In de herfstvakantie wordt gewerkt aan de provinciale weg bij Waterhuizen en Westerbroek. De werkzaamheden vinden op verschillende momenten plaats tussen maandag 12 oktober 6.00 uur en vrijdag 16 oktober 18.00 uur. Het fietspad langs de N860 (Rijksweg West) en de weg bij de spoorwegovergang in Waterhuizen (Doctor E.H. Ebelsweg) worden opnieuw geasfalteerd.

Fietspad

Het fietspad langs de N860 (Rijksweg West) krijgt nieuw asfalt. Het asfalteren vindt plaats tussen de Borgweg en de rotonde bij Waterhuizen. Bij goede weersomstandigheden wordt belijning op het fietspad aangebracht. Deze werkzaamheden beginnen maandag 12 oktober.

Eenrichtingsverkeer

Tijdens de werkzaamheden is er maar één rijbaan beschikbaar. De rijbaan van Hoogezand naar Groningen wordt afgesloten en wordt gebruikt als fietspad. Verkeer vanuit Hoogezand naar Groningen wordt omgeleid via de A7. De rijbaan vanuit Groningen naar Hoogezand is normaal te gebruiken. Hier geldt een tijdelijke snelheidsbeperking. De rotonde bij Waterhuizen blijft tijdens de werkzaamheden open. Langzaam en landbouwverkeer richting Groningen of Haren kan gebruikmaken van de Borgweg/Woortmansdijk. Bussen tussen Groningen en Hoogezand rijden via de Woortmansdijk/Borgweg. Op de Borgweg komt een tijdelijke bushalte ter hoogte van de Meesterslaan.

Spoorwegovergang Doctor E.H. Ebelsweg

Woensdag 14 en donderdag 15 oktober wordt er bij de spoorwegovergang in de Doctor E.H. Ebelsweg nieuw asfalt aangebracht. Het autoverkeer kan op beide dagen niet van en naar Haren rijden. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van het naastliggende fietspad.



Foto: Provincie Groningen