Werkzaamheden voor nieuw fietspad en hemelplatform Zoutkamperplaat

De werkzaamheden aan het fietspad langs de Zoutkamperplaat zijn begonnen op 6 september. De fietsroute wordt hier verlegd, zodat de route meer door het kwelderlandschap loopt. Ook wordt het pad breder gemaakt. Een deel van het fietspad gaat straks over een nieuw vlonderpad. Aan de oever van het water komt een hemelplatform met uitzicht over het water en de Zoutkamperplaat. De werkzaamheden zijn voor het einde van dit jaar klaar. Tot die tijd wordt het fietsverkeer omgeleid. Het nieuwe fietspad en hemelplatform zijn onderdeel van de investeringen in de fietsroute Rondje Lauwersmeer.

Hemelplatform

Het hemelplatform is speciaal ontworpen om overdag naar vogels en ‘s nachts naar de sterren te kijken. Die zijn volop te zien hier in Dark Sky Park Lauwersmeer. Het platform is ongeveer vijf meter hoog. Vanuit de hoogte krijgen bezoekers een heel ander perspectief op het meer dan met de voeten op de grond. Het platform geeft uitzicht over het meer en maakt het mogelijk om de vormen van de vroegere zeebodem te herkennen. Op dit moment staan er al twee hemelplatforms aan het Lauwersmeer: Achter de Zwarten en bij de Vlinderbalg.

Rondje Lauwersmeer

De provincies Groningen en Fryslân, de gemeenten Noardeast Fryslân en Het Hogeland en Staatsbosbeheer investeren ruim € 3 miljoen in de herinrichting van het Rondje Lauwersmeer, de 43 kilometer lange wandel- en fietsroute rond het Lauwersmeer. Dit gebeurt met financiering van het Waddenfonds. Met de verbeteringen aan de route is de natuur van het Lauwersmeer straks nog beter te beleven. Fietsend, wandelend of vanaf het water. De planning is dat de werkzaamheden aan het Rondje Lauwersmeer in het voorjaar van 2022 klaar zijn.

Foto: Provincie Groningen